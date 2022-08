Sabatini: “Milan favorito per lo scudetto, ma ripetersi è dura”

Walter Sabatini ha rilasciato una lunga intervista a Il Secolo XIX di Genova, nella quale ha parlato delle big di Serie A. Sul calcio diventato 'triste' dopo il suo addio forzato al club granata ha dichiarato: "Il calcio è triste senza di me perché so raccontarlo, altri no, lo fanno con gli stereotipi, non come va fatto, con immaginazione, speranza. Io manco al calcio, è paradossale che non stia lavorando ma non è una lamentela, zero recriminazioni, è una considerazione che faccio rispetto al calcio’. Scarpe lanciate? Sono un polemico, ne tirerei a centinaia, dovrei comprare negozi di scarpe". Sulla favorita per lo scudetto: "Straordinaria, vedo una competitività enorme, a partire dalle prime 7 squadre ma anche dietro. Favorita-scudetto? Milan: ha già vinto, può rifarlo anche se ripetersi è dura quanto vincere, se non di più”.