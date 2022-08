Milan, ripresi gli allenamenti: Giroud e De Ketelaere possibili titolari?

Si avvicina sempre di più la sfida con il Bologna. E Stefano Pioli inizia a pensare alle prossime pedine da schierare in campo

Redazione Il Milanista

Finalmente il Milan ha ripreso gli allenamenti. Archiviato il recente pareggio per 1-1 con l'Atalanta, ora i campioni in carica si concentrano sul prossimo avversario, il temuto Bologna di Mihajlovic. Una sfida sulla carta agevole, ma che in realtà non deve far abbassare la guardia, anche perché Sinisa sa come fare male alle grandi - e il pareggio a reti bianche della scorsa stagione ne è un chiaro esempio. Il Diavolo dunque non vorrà farsi trovare impreparato, tutt'altro. L'ideale è di regalare un'altra serata di gol e spettacolo, proprio com'è successo contro l'Udinese alla prima di campionato. Anche per cercare di spazzare via i fantasmi comparsi dopo la prima trasferta stagionale.

Ed è per questo che il mister Pioli punta a effettuare almeno due cambi. Del primo se ne sta parlando ormai da giorni, è proprio Charles De Ketelaere. Il tecnico pensa che sia arrivato il momento perfetto per farlo scendere in campo dal primo minuto. Di più: col Bologna può essere l'arma che non ti aspetti, colui riesce a piegare la difesa emiliana. Tra l'altro questo potrà essere un test molto importante anche per poter capire l'effettivo stato di preparazione atletica del gioiello rossonero. Tutti gli occhi saranno su di lui, ma non solo.

Perché oltre al belga, Pioli sta seriamente pensando di buttare dentro la mischia anche l'espertissimo Olivier Giroud. Quello di sabato sera potrebbe essere l'esordio stagionale e anche dal primo minuto del bomber transalpino. Fin qui fermato da guai fisici e da una forma fisica non al meglio, questa potrebbe essere la partita perfetta per Olivier. Ma c'è ancora tempo per poter prendere una decisione, siamo solo a mercoledì. Quel che è sicuro è che le prove tattiche di domani daranno sicuramente qualche indicazione in più su chi effettivamente potrebbe partire dal primo minuto e chi potrebbe riposare. Da non sottovalutare anche Adli, carico a molla per il suo possibile esordio da titolare.