Ranieri: “Maldini ha fatto un gran colpo a prendere De Ketelaere”

Redazione Il Milanista

Claudio Ranieri ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Messaggero. Vediamo di seguito le dichiarazioni dell’allenatore romano:

Sul Milan: "Il Milan ha la leggerezza di giocare bene e di ritrovarsi a memoria. Qualche imprecisione è comprensibile, perché siamo appena all'inizio, ma il copione è il solito: il bel calcio. Mi piace tantissimo De Ketelaere. Mi è bastato vederlo in campo una volta con il Belgio per apprezzare le sue qualità. È pratico, elegante, incisivo. Maldini e Massara hanno azzeccato un eccellente colpo di mercato".

Sui nerazzurri: "I nerazzurri hanno dovuto aspettare il 95’ per domare il Lecce. Quando hai la possibilità di schierare tutte quelle bocche da fuoco, prima o poi il gol arriva. Peccato per il Lecce, perdere al 95’ fa male, ma le grandi squadre corrono e lottano fino all’ultimo secondo. Finalmente anche in Italia si comincia a ragionare come in Premier".

Sui bianconeri: "La squadra di Allegri è costruita per vincere: lo ha ammesso lo stesso allenatore. La perdita iniziale di Pogba rappresenta un problema e ora si è aggiunta l’indisponibilità di Di Maria. Contro il Sassuolo ha mostrato la bellezza del suo talento, poi si è infortunato, ma è un campione integro".

Sui giallorossi: "La Roma è molto quadrata e diventa splendida quando gioca in velocità con i Fab Four. La sfida con la Juventus ci aprirà gli occhi, anche se la Roma non deve commettere l'errore di sottovalutare la Cremonese. Chi mi ha rubato l’occhio? Zaniolo quando parte palla al piede è spettacolare. Dybala è un grandissimo acquisto”.

Sui biancocelesti: "Io ai biancocelesti credo perché Lotito non ha mai speso tanto come quest'estate. Non si è capito molto contro il Bologna fino a quando c'è stata l'inferiorità numerica, ma dieci contro dieci, la squadra di Sarri ha mostrato le sue qualità. Le romane e i partenopei sono alle spalle del trio Milan, Inter e Juventus, pronti ad inserirsi nella lotta per il titolo".