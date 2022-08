Mercato Milan, news da urlo: reggetevi forte, l’annuncio fa sognare i tifosi!

Lo sanno anche i muri ormai: il club rossonero è alla ricerca di un difensore centrale per rimpiazzare Romagnoli e di un centrocampista di quantità per sostituire Kessie. Per la retroguardia si sta lavorando per Abdou Diallo, il preferito di Maldini, ma rimangono in piedi altre alternative come ad esempio N'Dicka. A centrocampo il Milan si è fatto avanti concretamente per Onyedika con un'offerta da 4 milioni più bonus, ritenuta insufficiente dal Midtjylland. Anche in questo caso comunque, ci sono tanti altri nomi in lizza. Mentre Maldini è al lavoro per questi due colpi però, occhio ad alcune clamorose news che stanno rimbalzando in ambiente rossonero in queste ore. Una in particolare è davvero enorme <<<