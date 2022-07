Raimondi: “De Ketelaere? Il Milan non rilancerà l’offerta, ma c’è fiducia”

Claudio Raimondi ha rilasciato delle dichiarazioni sui possibili colpi di mercato del Milan. Ecco le sue parole.

Redazione Il Milanista

La dirigenza del Milan continua a lavorare per trovare i migliori giocatori da acquistare per perfezionare la rosa. L’obiettivo dei meneghini è di arrivare preparati alla prima giornata di campionato, in programma sabato 13 agosto. I rossoneri sanno di non poter deludere le aspettative e proveranno a tentare l’impresa di conquistare lo scudetto per il secondo anno di fila. Mister Pioli spera di ricevere ulteriori rinforzi, dopo le ufficializzazioni di Origi e Adli, per essere ancora più competitivi in campionato e in Champions League.

Proprio del mercato rossonero ha parlato Claudio Raimondi, che è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset. Ecco le sue dichiarazioni sulla trattativa tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere: “Il Milan non rilancerà l’offerta fatta al Bruges per De Ketelaere. O vanno bene i 30 + 5 oppure al massimo i rossoneri possono offrire 32 con bonus più bassi. Per ora però non sono sufficienti dato che il Leeds qualche settimana fa aveva offerto 37 milioni. Vedremo chi vincerà questa partita. Passano le ore ma la fiducia c’è. L’idea è quella di portate il giocare entro metà settimana a Milano per fargli fare le visite mediche. Così facendo De Ketelaere potrebbe aggregarsi subito alla squadra che sabato partirà per l’Ungheria dove svolgerà la seconda parte della preparazione”.

Invece sulla situazione di Tanganga e Veretout, Raimondi ha dichiarato: "Tantanga è il nome caldo per la difesa con il suo agente che è atteso a Milano nelle prossime ore. È Atteso anche Fabio Paratici per il Tottenham. Il Milan vuole il giocatore in prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 16 milioni. Un’operazione alla Tomori in pratica. Attenzione alla pista Veretout perché prende quota come alternativa a Renato Sanches. Il francese piace a Stefano Pioli e ha messo in prima fila il Milan. Occhio però perché sul centrocampista della Roma c’è anche il Marsiglia".