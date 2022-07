Raffa: “Adli mi intriga, Tonali può diventare ancora più determinante”

Come sarà il mercato del Milan : “Sarà un Milan da colpi mirati e ragionati. Ha appena dimostrato di poter vincere uno Scudetto in assoluta economia. Innesti scelti e selezionati da una dirigenza che ha ampiamente dimostrato di saper svolgere il suo compito”.

Se i rossoneri adesso hanno qualcosa in meno rispetto alle rivali per lo scudetto: “Il Milan ha un gioco e un’identità. Stefano Pioli ha saputo assembleare molto bene la squadra motivando giocatori come Sandro Tonali che sanno fare la differenza. Ha messo i tasselli giusti al posto giusto”.

Se le piace la rosa del Milan: “Adlì mi intriga tantissimo, in Italia arriva un calciatore di enorme qualità che si è presentato con le parole giuste. Insieme a Tonali può fare grandi cose. Pobega potrebbe essere la sorpresa e Bennacer è una certezza. In mediana, il Milan, non ha niente da invidiare a nessuno. Il resto, come sempre, dovrà farlo Pioli la cui conferma è stata l’acquisto più importante”.