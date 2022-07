A. Donnarumma: “Gigio non ha rimpianti, resta un tifoso del Milan”

Mancano poche settimane all’inizio del nuovo campionato e le varie squadre di Serie A si stanno preparando per arrivarci al meglio. In questi giorni inoltre le dirigenze sono impegnate con il calciomercato estivo, che ha portato già molte squadre a trovare i giusti rinforzi. Il Milanappare più indietro rispetto alle rivali sul fronte acquisti, ma la speranza dei tifosi è di riuscire a tesserare tutti i profili necessari prima dell’inizio del campionato. I rossoneri sanno di dover migliorare alcuni reparti, senza stravolgere la squadra già molto competitiva. I diavoli infatti non hanno intenzione di perdere nessun elemento essenziale della rosa, come successo invece la scorsa estate con Gigio Donnarumma.