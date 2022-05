Pulga: “Tonali? Fenomeno. Sarà pilastro del Milan e della Nazionale!”

Ivo Pulga ha rilasciato un’intervista sul periodo del Milan e su Sandro Tonali, ricordando quando era suo allenatore.

Ivo Pulga , ex allenatore di Sandro Tonali ai tempi del Brescia, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di MilanNews.it sia sul centrocampista rossonero che sul periodo dei diavoli. Ecco le sue dichiarazioni in vista della partita del Milan di domenica pomeriggio contro l’Atalanta:

Se credeva che i rossoneri potessero fare bottino pieno a Verona esprimendo questo tipo di gioco: “Vedendo il Milan delle ultime settimane direi di sì. A questo punto del campionato ogni giocatore dà il 120%, le motivazioni fanno la differenza. Poi c’è un’idea di gioco che non è mai cambiata, sono subentrati vari interpreti ma la fisionomia è rimasta tale. Il Milan ha tutto le carte in regola per vincere lo Scudetto”.