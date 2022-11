Pioli: “Lo scorso anno siamo stati i migliori, ora Serie A aperta. Charles…”

Oggi pomeriggio Stefano Pioli ha preso parte alla cerimonia di assegnazione del premio internazionale “Sport e Civiltà” presso il Teatro Regio di Parma. L’allenatore rossonero ha ricevuto il premio “Una vita dedicata allo sport”, ottenuto soprattutto grazie alla vittoria dell’ultimo scudetto. Sul coro “Pioli is on fire” ha detto : “È qualcosa di assolutamente emozionante. È un coro che è partito dai miei giocatori e i tifosi hanno cominciato a cantarlo prima della vittoria dello scudetto è questo mi dà ancora più soddisfazione. Certo che rivedere le immagini della passata stagione… ci siamo regalati delle grandissime emozioni”.

Se lo scorso anno il Milan è stata la squadra più forte o la più brava: “No, secondo me è stata la squadra più forte. Nel momento più decisivo del campionato, quando dovevamo vincere 6/7 partite con una pressione addosso, i ragazzi sono stati bravissimi a vincerle tutte, dimostrando una mentalità, una coesione, un animo e tanto talento che le altre squadre non sono riuscite ad avere fino alla fine”.

Sulla pausa per il Mondiale: “Sappiamo che questo è un campionato veramente anomalo. Si stanno facendo dei bilanci che non sono corretti perché siamo solo alla 15esima di campionato. Ci sono ancora 23 partite, quasi 70 punti a disposizione, quindi c’è spazio per tutte le squadre. È anomalo è sicuramente anche il cammino che sta facendo il Napoli, che sta facendo dei risultati incredibili. Quando torneranno i giocatori dal mondiale bisognerà vedere come riusciranno le singole squadre e i singoli staff a gestirli.”