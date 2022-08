Pancaro: “Milan più rinforzato rispetto all’anno scorso. Grandi acquisti”

Mancano esattamente sette giorni alla ripresa del campionato italiano e le squadre sono al lavoro per arrivare alla prima giornata preparate. I club stanno mettendo a segno anche gli ultimi colpi nel mercato per rafforzare le rose dove necessario e renderle così più competitive. Proprio in occasione dell’inizio della stagione, Giuseppe Pancaro ha rilasciato un’intervista durante la trasmissione “A Tutto Mercato” di TMW Radio. L’ex terzino rossonero ha commentato il calciomercato estivo del Milan e delle altre pretendenti al tricolore. Ecco di seguito le sue dichiarazioni: