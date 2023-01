Onana a Sportmediaset: “Sono tranquillo. Faremo grande partita”

Andrè Onana nel pre gara ai microfoni di Sportmediaset ha parlato così: "La verità è che è importante per noi, sappiamo che incontriamo una buona squadra e dobbiamo fare di tutto per vincere. Io sono molto tranquillo, so quanto vale questa partita però nello stesso tempo dobbiamo seguire le indicazioni del mister e sono convinto che possiamo fare bene e vincere. Partita attenta? Come sempre, come proviamo a fare sempre. Sono tranquillo che faremo una grande partita contro un grande avversario, spero che oggi sarà un grande giorno".