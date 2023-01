Calciomercato Milan / Bomba Icardi, annuncio improvviso: “Pare che…” | News

Il Milan ha bisogno di forze fresche nel reparto avanzato, su questo ormai ci sono pochissimi dubbi. Olivier Giroud (che va per i 37 anni) è un elemento importantissimo, ma da solo non può bastare. E non ci si può neanche aspettare che Ibrahimovic (42 anni il prossimo ottobre e fermo da moltissimo tempo per infortunio) possa risolvere di colpo tutti i problemi offensivi del Diavolo, una volta che rientrerà.