Maignan: “Appena arrivato, sapevo di dover portare il Milan al suo livello”

Su Ibrahimovic: “Tutti sanno chi è Ibra, ma lui riesce a fare sempre qualcosa che non ti aspetti, tutti lo ascoltano. Al PSG ricordo il primo anno con la prima squadra, durante l’allenamento, tutti sanno che Ibrahimovic calcia forte, calciò una palla dentro l’area, molto forte. Ha cercato di far crescere una cosa in me. Magari ha visto che avevo personalità. Dopo la parata che gli feci abbiamo parlato dentro lo spogliatoio e mi ha detto “mi piace questa mentalità”. Oggi dopo 8 anni siamo insieme”.