Marchetti: “Milan sereno sul mercato. Negli ultimi giorni deve comprare…”

Luca Marchetti ha rilasciato un’intervista sul calciomercato del Milan e sui possibili rinforzi degli ultimi giorni.

Redazione Il Milanista

Luca Marchetti ha commentato il mercato delle due squadre milanesi nel suo editoriale su TuttoMercatoWeb. Ecco le sue considerazioni sulle pretendenti allo scudetto: “Le milanesi da questo punto di vista sembrano essere relativamente più serene. I nerazzurri – convinti di trattenere Skriniar – avrebbero bisogno soltanto di un difensore (per andare a sostituire anche numericamente) Ranocchia. Il Milan deve aspettare gli ultimi giorni di mercato per completare la rosa dei campioni d’Italia con un difensore e un centrocampista. Importanti ma non imprescindibili. E comunque negli 11 titolari le due milanesi hanno messo un pezzo in più: Lukaku da una parte, De Ketelaere dall’altra. Due pezzi da 90, come i loro numeri, ma il resto sono (o saranno) pedine importantissime per dare ancora più profondità alla rosa”.

Sulle prossime mosse del Milan sul mercato ha dichiarato: "Il mercato del Milan è in una fase di stasi attiva, in attesa di good news. La situazione per l'acquisto del difensore non si sblocca, mentre il discorso per il centrocampista può essere affrontato anche negli ultimi giorni di calciomercato".

Poi ha commentato la situazione dei partenopei: "Quell’equilibrio che ha cercato il Napoli e che è stato la stella polare del mercato azzurro. Il Napoli aveva un obiettivo importante: abbassare il monte ingaggi. E così sarà. Ma la sfida era mantenere la stessa competitività: vedremo se gli acquisti in casa Napoli saranno così efficaci come chi se n’è andato. È una bella sfida, finora stanno facendo vedere belle cose e Spalletti ha già caricato i suoi nello spogliatoio: a fine anno ha detto di voler vedere un trofeo, visto che li danno tutti per morti. Il Napoli ha perso più di 1500 presenze in maglia azzurra, ha completamente stravolto la sua fisionomia, ma non il suo carattere. Sono arrivati giovani di talento da ogni parte del mondo: georgiani, spagnoli, coreani. Magari arriveranno ancora italiani e argentini, magari un costaricense. Perché il Napoli vuole essere ancora competitivo anche con costi inferiori".