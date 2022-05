Maniero: “Milan ha fatto qualcosa di incredibile. Grande reazione a Verona”

Filippo Maniero ha rilasciato un’intervista sul periodo del Milan e sulla grande rimonta nell’ultima giornata di campionato.

Se il Milan visto a Verona è pronto a vincere lo Scudetto: “Penso proprio di sì. Andare sotto e recuperare una partita del genere ti fa capire il reale valore tecnico e temperamentale di questa squadra. Rimontare al Bentegodi non è mai facile, soprattutto in una fase del genere dove i punti pesano tantissimo”.

Se si aspettava una crescita esponenziale così importante: “Onestamente no, mi ha sorpreso. Guardando agli organici in tanti erano convinti che Inter, Napoli e Juventus potessero avere qualcosa in più. Questo primo posto del Milan è la testimonianza che non sempre i calciatori a cinque stelle vincono da soli le partite. I rossoneri hanno mostrato organizzazione e compattezza, va riconosciuto il giusto merito ai giocatori, all’allenatore e alla società. Stagioni del genere sono veramente da incorniciare”.