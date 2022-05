Milan, senti Bozzo: “Tonali può ambire al Pallone d’Oro in futuro”

Giuseppe Bozzo, ex procuratore di Sandro Tonali del Milan, ha parlato benissimo del centrocampista rossonero a 'Tuttosport'. Le dichiarazioni

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, nello scorso mese di dicembre ha lasciato il suo procuratore Giuseppe Bozzo per passare nella scuderia di Giuseppe Riso. Ma, a quanto pare, non si è lasciato in malo modo con chi, per anni, gli ha gestito il percorso professionale.

Anzi, lo stesso Bozzo, in un'intervista rilasciata a 'Tuttosport' oggi in edicola, ha sottolineato: "Nella mia carriera ho regalato soldi e sogni ai calciatori. Penso ad Antonio Cassano, che al tempo voleva andare solo alla Roma, o a Tonali, che si vedeva soltanto al Milan".

Parlando, poi, più nello specifico di Tonali e del suo trasferimento in rossonero, Bozzo ha detto: "I dirigenti del Milan e Sandro sanno benissimo quello che penso. Quello dello scorso anno non era il vero Tonali per diversi motivi: dal CoVid alla valutazione di 35 milioni di euro che aveva alzato le aspettative e portato a critiche tanto feroci quanto ingiuste. Quest'anno è il vero Tonali, ma non c'erano dubbi sul talento e sullo spessore del ragazzo. Nella sua esplosione c'è tanto anche della bravura e della serenità che trasmettono quotidianamente Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara".

"Spiace che Tonali non lavori più con noi - ha concluso Bozzo -, mi sono dovuto fare da parte per dinamiche interne alla mia società. Ma conservo un ottimo rapporto con Sandro, e, dopo che nel 2020 ha vinto il Golden Boy italiano, resto convinto che sia uno dei pochi azzurri che possa ambire al Pallone d'Oro in futuro"