Maldini: “È normale che nel futuro del Milan possa esserci una cessione”

Ieri sera Paolo Maldini ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn, parlando anche della possibile cessione del Milan.

Redazione Il Milanista

Ieri sera il Milan è tornato in campo per l’anticipo della 33esima gara di Serie A. I rossoneri non hanno sprecato un’occasione importantissima per rimanere al vertice della classifica. Grazie al gol di Leao dopo 11 minuti di gioco e al raddoppio di Messias arrivato all’87esimo, i diavoli hanno sorpassato nuovamente i cugini nerazzurri. Ora gli uomini di Pioli si trovano a 71 punti, con qualche vantaggio rispetto alle rivali. Proprio del periodo del Milan ha parlato Paolo Maldini, direttore dell'Area Tecnica del Milan, nel pre partita del Milan contro il Genoa. Il ds è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha anche commentato la possibile cessione del Milan al fondo Investcorp con sede in Bahrain. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulla gara contro i grifoni: "Abbiamo lavorato bene questa settimana, come facciamo sempre del resto. Meno partite mancano e più le occasioni diventano importanti. Visto anche il risultato dell'Inter, stasera dobbiamo solo vincere".

Sul mercato di gennaio: "Non c'era disponibilità per intervenire in attacco a gennaio. Noi ci sentivamo forti. Abbiamo iniziato bene l'anno con risultati molto buoni. Per quanto riguarda la difesa, Kalulu è andato oltre ogni aspettativa. In avanti l'assenza così prolungata di Ibrahimovic è per noi un problema".

Su Origi: "A sei giornate dalla fine, penserei solo a questa stagione per ora".

Sulle evidenti difficoltà realizzative: "Ne abbiamo parlato anche con Pioli. Non sappiamo la reale motivazione, probabilmente c'è un po' di tensione a cui questi ragazzi non sono abituati, in pochi hanno lottato per vincere un campionato".

Sulle voci su una possibile cessione della società rossonera: "So poco, è normale che nel futuro del Milan ci possa essere anche una vendita. Non so quando sarà quel momento. A poche giornate dalla fine, credo sia interesse di tutti provare a vincere questo campionato. Abbiamo anche la semifinale di Coppa Italia da giocarci".