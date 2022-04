Milan, Bennacer raggiunge la 100esima presenza in maglia rossonera

Ieri sera Ismael Bennacer ha raggiunto la 100esima presenza con la maglia del Milan. Ecco tutti i numeri prodotti nel match di San Siro.

Una vittoria che ci voleva, davanti a un pubblico numeroso come non mai in questa stagione. Il Milan torna a segnare e a vincere, batte 2-0 il Genoa con le reti - una per tempo - di Leão e Messias e conferma la testa della classifica, contro sorpassando l'Inter vincitrice a La Spezia nel tardo pomeriggio. Questi i principali numeri prodotti dal match di San Siro: