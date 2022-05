La Scala: “Il Milan ha dimostrato che la rinascita societaria si può fare”

L’avvocato e azionista Giuseppe La Scala ha rilasciato un’intervista sul periodo del Milan e sulla rinascita societaria rossonera.

Redazione Il Milanista

L'avv. Giuseppe La Scala, piccolo azionista del Milan, ha rilasciato un’intervista a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni sul periodo dei rossoneri:

Una sua visione sulla lotta Scudetto: "Non sono così d’accordo su questa visione di un Inter assolutamente superiore e un miracolo del Milan. Voglio ricordare che il Milan tra Covid e infortuni è stato tartassato durante l’anno, l'Inter per merito anche dello staff ha avuto pochissime assenze. Andando anche a vedere l’Inter non ha avuto espulsioni. Per questo se l’Inter è ancora lì non parlerei di una cattiva annata ma di una gestione sbagliata dei momenti, vanno fatti i complimenti al Milan per la capacità di restare sempre lì e portare questa lotta fino alla fine".

Sul lavoro degli allenatori: "Secondo me Pioli ha dimostrato di avere una grandissima crescita. Oltre a far giocare bene il Milan è stato bravissimo a riuscire ad entrare nella testa dei propri calciatori. Inzaghi è stato bravo a prendere tutto ciò che c’era da prendere dalla squadra, sicuramente è stato accompagnato da questa immagine di non simpatia. Ricordiamo che comunque nel calcio le simpatie e antipatie cambiano in pochissimo tempo, anche andando a prendere l’accoglienza che ha ricevuto Pioli sponda rossonera al suo arrivo".

Sull’indiscrezione del ritorno di Antonio Conte in Serie A: "Anche a me risulta che Conte tornerebbe in Italia nella prossima stagione".

Invece sulla situazione societaria del Milan ha dichiarato: "Premesso che in queste due settimane si penserà solamente lo Scudetto, io penso che il Milan abbia dimostrato che la rinascita societaria si possa fare, non solo da un punto di vista di possibili risultati ma anche in un circolo di investitori importanti. Si sa che ci sono fondi che vogliono accelerare per entrare nella società rossonera e vogliono arrivare più pronti alla prossima Champions League".