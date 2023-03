Kessiè: “Vi dico quali sono le differenze tra il Milan e il Barcellona”

Sull’interesse dell’Inter: “Quando esce il tuo nome in un Paese dove hai fatto bene vuol dire che hai lasciato un buon ricordo. Sono contento, c’erano tante squadre che mi volevano, ma ora sono un giocatore del Barcellona, ho firmato un contratto di quattro anni, mi piace la città e ho un ottimo rapporto con compagni e allenatore. Sono arrivato la scorsa estate e mi vedo qui per tanti anni”.

Sulla stagione al Barcellona : “Questo è il mio miglior momento della stagione. Ogni giocatore vuole giocare e quando lo fai ti senti molto felice. Quando giochi devi dare tutto per la squadra, dal primo all’ultimo minuto ed è quello che cerco di fare. I miei primi mesi qui sono stati difficili, dato che non giocavo molto. Xavi mi ha sempre detto di avere pazienza, che si fidava di me. Mi ha detto di perseverare e di continuare a lavorare sodo, e che le mie opportunità sarebbero arrivate”.

Sulle differenze tra Milan e Barcellona: "Direi che sono due modi molto diversi di giocare e intendere il calcio. Qui è molto più tecnico. La particolarità è vincere, sì, ma non in ogni modo. Devi farlo giocando bene, mantenendo un'identità, prendendoti cura del pallone. Al Milan è stato diverso, era tutto più diretto. La cosa principale era il risultato. Ciò che non cambia è che in entrambi i club devi vincere, ovviamente".