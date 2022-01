Incocciati: “Quella di domenica è una partita verità per il Milan”

L’ex calciatore del Milan ha parlato del big match di domenica sera tra i rossoneri e i bianconeri. Ecco le dichiarazioni.

Redazione Il Milanista

Domenica sera a San Siro andrà in onda il big match tra Milan e Juventus, gara valida per la 23esima giornata di Serie A. I rossoneri si apprestano a vivere due settimane intense. Dopo la sfida contro i bianconeri infatti dovranno affrontare i cugini nerazzurri, nel derby in programma il 6 febbraio. Gli uomini di Pioli sono vogliosi di riscatto, dopo la brutta sconfitta arrivata lunedì sera contro lo Spezia. I diavoli hanno compreso di dover chiudere prima le partite, per non rischiare di perdere punti importanti.

Proprio il Milan avrà l’opportunità con questi due match di agganciare l’Inter al primo posto in classifica o, ancora meglio, tentare il sorpasso. I rossoneri infatti sono fermi a 48 punti, a meno 2 lunghezze dai nerazzurri. Proprio del Milan è tornato a parlare Giuseppe Incocciati. L’ex calciatore e tecnico è intervenuto ai microfoni di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, e ha parlato della gara di domenica sera. Ecco le sue dichiarazioni sulla scelta arbitrale: “Orsato? Ci vuole un arbitro di esperienza per certe sfide, di personalità. Credo che la scelta sia giusta. È una partita importante, anche in attesa del derby di Milano”.

Il tecnico ha poi continuato a parlare del Milan e delle due gare che attendono gli uomini di Pioli: “Il Milan con queste due gare è chiamato a rendersi conto se ce la fa a riacciuffare l'Inter. La Juve è di ricorsa, può succedere di tutto. È più partita-verità per il Milan. Una bella fetta del campionato dei rossoneri passa attraverso queste due gare. Ricordo in un Milan-Juve dove mi permisi di fare un tunnel a Furino e San Siro fece un boato. Lui mi rincorse poi per tutta la partita”.