Impallomeni: “Ronaldo alla Roma sarebbe come Ibra al Milan”

Stefano Impallomeni ha rilasciato un’intervista sui temi del calciomercato estivo e ha fatto un paragone con il Milan.

Redazione Il Milanista

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha rilasciato un’intervista durante la trasmissione Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, sui temi di mercato. Ecco le sue dichiarazioni:

Su Andrea Pirlo pronto a tornare su una panchina in Turchia: "In bocca al lupo. Era difficile trovare posto in Italia, si è rimesso in discussione in Turchia. Gli auguro di fare bene".

Su Ronaldo accostato alla Roma: "Se vuoi ridurre il gap con le milanesi, la Roma deve trovare una via tra giocatori motivati e giovani e un tipo alla Ibra, che potrebbe essere Ronaldo. Ma siamo nel campo delle suggestioni, non so se è una operazione fattibile, sicuramente costosa. Ma i Friedkin ci hanno già spiazzati prendendo Mourinho. Dovesse arrivare un colpo così, ci starebbe. Lo vedo un colpo come quello di Ibra al Milan".

Sulla Roma che punta anche Frattesi: "Capita nelle valutazioni di un giovane che si sbagli. Magari si può maturare dopo qualche anno. Certo, potevano tenerlo in prestito invece di venderlo subito. Credo che la Roma avesse tanti big all'epoca, ora devi riacquistarlo ma va bene. Riconoscere gli errori ci può stare".

Sui difensori che posso andare via più facilmente: "Credo ci possa essere un effetto domino. Uno muoverà l'altro e così via. De Ligt ha il Manchester United, ma la Juve deve ricostruirsi anche dal basso. Sacrificare lui di fronte a una offerta indecente ci può stare. Ten Hag lo stima e avrebbe senso che vada lì anche per il gioco che ha. La Juve con Koulibaly o Demiral e Milenkovic ti sistemi. Non solo fai una operazione sensata ma investi anche sul futuro. La Juve deve uscire dall'equivoco: De Ligt è l'uomo del presente e del futuro? Ci sono tante perplessità. Vedremo come risponderanno. Ma se il Manchester fa un'offerta importante, per me ci pensano".