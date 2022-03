Impallomeni: “Milan fa bene negli scontri diretti, ma si perde con le piccole”

Stefano Impallomeni ha rilasciato un’intervista sul periodo del Milan e dei partenopei, dopo la gara del Maradona.

Ecco le sue dichiarazioni sull’operato di Pioli e sui partenopei: "Sono sempre dell'avviso che la parte finale di una stagione è decisa più dai calciatori che dai tecnici. Non mi sento di colpevolizzare Spalletti. Per me non è finito ancora nulla, ogni settimana cambia tutto. Per il Napoli la partita di Verona diventa fondamentale. Rischia di andare indietro e di trovarsi in una situazione nuova dal punto di vista mentale. Anche perché Lazio e Roma lì dietro premono. Spalletti ha ragione, per stare ad alti livelli ti serve qualcosa in più e forse il Napoli deve fare ancora questo salto in avanti.