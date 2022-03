Cassano: “Ecco il nome dell’attaccante che ha preso il Milan”

Antonio Cassano ha rivelato alla BoboTv quale attaccante il Milan avrebbe già acquistato per la prossima estate.

Il Milan non vuole più fermarsi dopo l’importantissima vittoria di domenica sera. Nel big match del Maradona i rossoneri hanno dimostrato sicurezza e una perfetta gestione della partita. Il vantaggio rossonero è giunto nella ripresa grazie alla rete di Giroud e, da quel momento fino alla fine, i diavoli hanno saputo gestire il vantaggio senza correre troppi rischi. I meneghini si trovano così al primo posto in classifica con 60 punti, avendo superato sia i partenopei sia i nerazzurri. Gli uomini di Pioli tenteranno fino all’ultimo di battere la concorrenza e ottenere lo scudetto, che manca da troppi anni in casa rossonera.

Proprio del big match di domenica sera ha parlato Antonio Cassano. Sul suo profilo Instagram l’ex giocatore ha commentato la sfida del Maradona e ha detto quale squadra è la favorita per lo scudetto: "Il Napoli per me era favorito contro il Milan. Il primo tempo non mi è piaciuto da entrambe le parti, ma nel secondo tempo è stato bravo a cambiare la partita con il gol ciabattato di Giroud. I rossoneri hanno meritato la vittoria e in questo momento li vedo come antagonisti dell'Inter. Alla lunga però credo che il Napoli metta più i bastoni tra le ruote all'Inter".