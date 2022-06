Ielpo: “Milan, ecco chi devi prendere. Nuova proprietà? Ho fiducia”

Mario Ielpo ha rilasciato un’intervista sulla nuova proprietà del Milan e sui prossimi acquisti da effettuare.

Redazione Il Milanista

Dopo l’incredibile scudetto vinto all’ultima giornata di campionato, il Milansta già pensando alla prossima stagione. La società ha appena annunciato il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird (avvenuta per 1,2 miliardi di euro) e il prossimo passo sarà pensare al calciomercato estivo. L’obiettivo del club è migliorare la rosa già molto competitiva, per renderla perfetta per la Champions League. Dopo il dominio in Italia infatti i rossoneri vogliono imporsi anche nelle competizioni europee e non uscire subito come quest’anno.

Proprio di questo ha parlato Mario Ielpo, ex portiere rossonero. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha dichiarato: "I nomi che vengono fatti sono tutti interessanti, ci sono ottime idee, ora vedremo".

Sull'ipotesi Zaniolo: "E' un po' l'identikit dei giocatori su cui il Milan ha costruito lo scudetto, come Theo e Leao, giocatori con potenzialità sconfinate ma con qualche problemino ad esprimerle prima di venire in rossonero. Zaniolo è la stessa cosa, mi parrebbe ottimo rinforzo se sta bene. E' un giocatore interessante stimolante per i tifosi, non... piatto".

Sul centravanti, Origi, invece ha affermato: "Mi pare affidabile e in fondo va bene per come gioca il Milan. Non è necessario per i rossoneri un bomber da... 100 gol. Il Milan arriva con tanti giocatori al gol, l'importante è che giochi bene".

Le sensazioni invece sulla nuova proprietà: "Beh, chi tira fuori quei soldi... E' stato scelto da Elliot che ha mostrato di essere affidabile e serio. Serve fiducia, si parla di persone che sono dentro lo sport: non vedo problemi se non uno, essendo appunto dello sport non devono essere troppo convinti di sapere loro tutto. Vanno ad esplorare un mondo, quello del calcio italiano, che li potrebbe sorprendere rispetto alle loro convinzioni. Devono affidarsi a chi ha vinto lo scudetto, il management si è dimostrato molto competente".

Su Brahim Diaz: "Diaz ha fatto vedere il proprio potenziale, ha avuto un inizio di stagione incredibile ma poi si è un po’ perso. Non bisogna avere troppa fretta, se i ragazzi giovani hanno talento un po’ bisogna aspettarli perché non è detto che riescano ad esprimere sempre il loro potenziale".