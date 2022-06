Cardinale: “Milan, sono qui per vincere. Lo scudetto? Emozione unica”

La nuova proprietà del Milan si è presentata alla città di Milano. Vediamo insieme le parole ufficiali del nuovo proprietario.

La nuova proprietà del Milan si è presentata ai tifosi e alla città di Milano. In attesa del closing dell'operazione che porterà RedBird a essere primo socio del club rossonero, il numero uno del fondo, Gerry Cardinale, si è presentato (in inglese) al mondo Milan: "Mi scuso per non parlare italiano, nonostante la mia famiglia abbia origini italiane. Ed è una vergogna. Ho chiesto a mia mamma, che di cognome fa D'Annunzio, come mai non ho imparato l'italiano. Spero di recuperare presto, anche se non so se arriverò al livello di Ivan Gazidis".