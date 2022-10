Milan, l’ex Higuain: “Ho vissuto bei momenti in tutti i club in cui ho giocato”

L’ex giocatore del Milan Gonzalo Higuain ha rilasciato un’intervista, nella quale ha parlato di tutte le squadre in cui ha giocato.

Redazione Il Milanista

Nei giorni scorsi Gonzalo Higuain ha annunciato il suo ritiro a fine stagione dal calcio giocato. Ai microfoni di GOALha parlato della passione per questo sport nata da bambino: "Quando ero un bambino ed ero fuori con un pallone, ho iniziato a giocarci per amore del gioco. Non l'ho fatto perché volevo essere famoso o qualcosa del genere. Ho giocato per la passione che avevo per questo sport e ho sempre sognato di voler diventare un giocatore professionista ma, in quel momento, non sapevo davvero da cosa nascesse".

Higuain ha bei ricordi di tutte le squadre dove ha giocato, anche con il Milan: “Ho vissuto tante esperienze, alcune grandiose, altre meno, per essere in grado di arrivare a questo livello. La squadra dove ho giocato più a lungo è stata il Real Madrid, poi ho giocato quattro anni alla Juve, tre anni al Napoli, poi sei mesi al Milan, sei mesi al Chelsea. Se devo giudicare in base al tempo che ho passato in un club, posso dire Real Madrid, Napoli, Juve per l'affetto reciproco che mi lega a queste piazze. Ho vissuto bei momenti in tutti i club in cui ho giocato e anche con la Nazionale”.

È contento della sua carriera: "Sono sicuro che quando smetterò di giocare, mi siederò e penserò a tutto ciò che sono stato in grado di vincere. Sono super orgoglioso di ciò che ho ottenuto. Ho giocato per i migliori club del mondo.Ho giocato in Nazionale per nove anni. Ho giocato in Coppa del Mondo, Champions League e ho raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero prefissato nella mia carriera”.

Messaggio per chi vuole diventare calciatore: “Il messaggio che vorrei trasmettere a tutti quei ragazzi a cui piace giocare a calcio è che devono essere mentalmente forte, perché altrimenti non saranno in grado di arrivare in alto. Ci sono anche giocatori che non sono così abili, ma sono molto forti mentalmente e sono in grado di arrivare ad un livello elevato, ma l'unico modo per poter avere una buona carriera è avere abbastanza forza mentale per poter raggiungere la vetta".