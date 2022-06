Gallo: “Milan, dovevi rinnovare la dirigenza da tempo. Pobega adatto a…”

Fabio Gallo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di MilanNews.it per parlare del periodo dei rossoneri e del mercato. Ecco le sue dichiarazioni:

Da cosa bisogna ripartire per il futuro: “Da Paolo Maldini e Ricky Massara. E’ doveroso gratificare chi, insieme a Stefano Pioli, ha fatto un capolavoro. Mi sorprende che non sia stato fatto già prima ma forse la nuova proprietà ha tempistiche diverse dalle nostre. Due uomini così hanno priorità su tutto”.

Se il Milan sarà protagonista nel mercato: “Penso di sì. Già quando arrancava nei risultati sportivi aveva un grande appeal verso i giocatori. Ora ha l’entusiasmo di chi ha vinto uno Scudetto strameritato e di chi deve migliorarsi. Penso che per un giocatore siano le condizioni migliori per approdare in rossonero”.