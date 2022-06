Sconcerti: “50 milioni per il mercato del Milan? Ottimo budget!”

Mario Sconcerti ha rilasciato delle dichiarazioni sul calciomercato estivo e in particolare sui colpi del Milan.

Redazione Il Milanista

Mario Sconcerti ha rilasciato delle dichiarazioni durante la trasmissione Maracanà, di TMW Radio. Ecco le parole del direttore:

Sul Napoli più fermo rispetto alle altre sul mercato: "Credo che si debba guardare il quadro complessivo. Per adesso si sono rinforzate ma tutte hanno perso qualcosa. L'Inter ha preso Lukaku ma ha perso Perisic. Il Napoli ha preso dei giocatori importanti e ne sta trattando altri. Indubbiamente pesa la posizione di De Laurentiis sugli ingaggi ma poi vedremo alla fine. Tutte però devono vendere".

Se 50 milioni per il mercato sono sufficienti per il Milan: "Beati loro, 50 sono tanti. In un mercato si vende anche, quindi potenzialmente è ottimo. Sono tempi molto diversi rispetto al passato, puoi comprarci giocatori importanti con queste cifre. Per fare un buon mercato devi anche vendere bene, non basta solo acquistare".

Su Dybala messo in stand-by dall'Inter: "Credo che Dybala sia così perché prima devono vendere e non possono correre il rischio che rimanga Sanchez, Correa o Dzeko. Credo che prima debba vendere Sanchez, Marotta ha detto che Lautaro è imprescindibile e devo crederci. Magari è una tattica per aumentare la cifra, ma credo che l'argentino possa rimanere e che i sacrificati siano Skriniar e Dumfries".

Se venderebbe Skriniar o Bastoni: "Non sono convinto fino in fondo Bastoni, ma alla fine conta chi ha più mercato. Skriniar è di livello europeo, è una bella plusvalenza ma poi dovresti dare la metà per Bremer. Per ora l'Inter sta facendo una campagna raffinata, con colpi importanti. Vedremo alla fine".

Come cambia l'Inter: "Inzaghi credo abbia da cambiare poco per il suo schema. Dybala va considerato nei 13 titolari. Credo che il 3-4-1-2 sia lo schema fisso. Quello che resta da capire è che servono due centrocampisti come Brozovic e Barella. O qualcuno fa un sacrificio e scala sull'esterno o la presenza di Dybala elimina o uno degli esterni o Calhanoglu".