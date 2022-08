Galliani: “Milan parte favorito. Ho fiducia in Adli e De Ketelaere”

Gianluca Galliani ha rilasciato un’intervista sul Milan e sugli acquisti comprati per il prossimo campionato.

Redazione Il Milanista

Mancano dieci giorni all’inizio del campionato e le varie squadre di Serie A si stanno allenando duramente per arrivare alla prima giornata nel migliore dei modi. Le varie società si sono rinforzate durante il mercato estivo e avranno ancora un mese per migliorare la rosa dove necessario. La società da battere quest’anno è -senza dubbio- il Milan, che sogna di conquistare lo scudetto per il secondo anno di fila. Raggiungere questa impresa non sarà semplice, complice anche i grandi acquisti effettuati dalle rivali per il tricolore. Proprio come lo scorso anno, anche questa stagione parte con delle altissime aspettative, con i club che si daranno battaglia fino alla fine.

Proprio del Milan e del mercato effettuato ha parlato Gianluca Galliani, figlio del grande Adriano e grande tifoso rossonero, che ha preso la parola durante Maracanà, trasmissione nel pomeriggio di TMW Radio. Ecco le sue considerazioni sul mercato dei rossoneri: "Ho sempre considerato i Campioni d'Italia favoriti. Quest'anno tocca al Milan, ma mi sembra che quest'anno ci sia più lotta. I giallorossi si sono rinforzati tanto, mi piacciono i partenopei e poi non puoi non considerare i bianconeri. Cosa manca al Milan ora? Credo che abbia puntellato bene la rosa e in certi reparti rischia di averne troppi. Perso Renato Sanches, sono curioso che centrocampista prenderanno. Quello è l'elemento che va colmato. Gabbia dietro piace tanto ma capisco l'occasione di darlo in prestito. In difesa però sono sereno già così”.

Invece sui nerazzurri, primi rivali dei rossoneri, ha dichiarato: “I nerazzurri al momento credo siano una squadra pronta e competitiva. Vedremo che succederà con Skriniar e Dumfries, ma al momento la rosa mi sembra all'altezza. Acquisti top finora? Lukaku in nerazzurro e Di Maria e Pogba in bianconero. In prospettiva però Kvaratskhelia, credo molto in Adli e De Ketelaere".