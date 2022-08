UFFICIALE! De Ketelaere è un nuovo giocatore del Milan: il comunicato

Era ora. Chissà per quanto tempo i tifosi rossoneri hanno aspettato questo momento. Troppo. Anzi, per un certo periodo hanno addirittura creduto che non potesse essere più realtà. Ma alla fine tutto è andato per il meglio. Ora lo si può dire ufficialmente: Charles De Ketelaere è un nuovo giocatore del Milan. Senza se e senza ma. Il calciatore belga ha effettuato in giornata le visite mediche di rito per poi apporre la propria firma sul nuovo contratto che lo legherà ai rossoneri. Nel dettaglio, il talentuoso trequartista ha firmato un quinquennale.