Donnarumma: “Ibra è un pazzo, ma al Milan mi ha aiutato tanto”

Gianluigi Donnarumma è tornato a parlare del Milan e del suo ex compagno di squadra Ibrahimovic. Ecco le sue parole.

Redazione Il Milanista

L’addio di Gianluigi Donnarumma al Milan fa ancora discutere, nonostante sia passato ormai un anno. La scorsa estate infatti l’ex portiere rossonero ha deciso di lasciare il club meneghino come parametro zero e ha scelto il PSG come squadra nella quale continuare la sua carriera. Questa stagione è stata ricca di eventi per il numero 21 della Nazionale Italiana, iniziata con la vittoria dell’Europeo con gli azzurri ma non proseguita nel migliore dei modi. Sono stati mesi difficili per il 23enne che però è pronto a iniziare la nuova stagione. Il prossimo anno infatti sarà il portiere titolare della formazione parigina, con il nuovo allenatore che ha deciso di dargli fiducia.

Donnarumma è tornato a parlare proprio del Milane del suo ex compagno di squadra Ibrahimovic, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Media Carrè. Al portale parigino ha parlato anche della sua nuova esperienza al PSG e del suo idolo da bambino. Ecco le sue dichiarazioni:

Sull'Europeo vinto e sulla sua reazione: "Non è che non abbia capito che avevamo vinto. Ma in quell'istante ti passa di tutto ed è incredibile. Dopo te ne rendi conto. È stata un'emozione indescrivibile che porterò sempre con me".

Sul suo idolo d’infanzia: "È sempre stato Buffon. È stato ed è il più forte di tutti, è italiano ed è il mio idolo. Io l'ho sentito tante volte in questo Europeo e mi ha dato tantissimi consigli anche su Parigi. E lo ringrazio per avermi dato consigli anche quando era in nazionale con me".

Sulla nuova esperienza al PSG: "Ora sono al Paris e sono emozionatissimo di essere qua, sono molto contento e come tutta la squadra voglio vincere tutto".

Chi è più pazzo tra Ibrahimovic e Verratti: "Ibra è molto pazzo. È una parola grossa, perché lui è un bravissimo ragazzo con una mentalità incredibile, che ti fa crescere tanto, così come Verratti. Però Zlatan diciamo che al Milan mi ha aiutato tantissimo".