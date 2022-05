Donnarumma: “Felice per il Milan, non c’è rammarico per l’addio”

Gianluigi Donnarumma ha preso la parola durante la conferenza stampa della Nazionale e ha parlato anche del Milan.

Gianluigi Donnarumma ha preso la parola durante la conferenza stampa di oggi a Coverciano. Ecco le dichiarazioni dell’ex rossonero:

Sulla stagione appena conclusa: "Non è stato un anno facile, ma sono sempre io e lavoro sempre al massimo. Sono sempre a disposizione della squadra, dell'Italia. Non c'è alcun problema, bisogna solo ripartire e farlo al meglio".

Cosa mancherà di Chiellini: "Mancherà tutto di Giorgio, sia in campo che fuori è stato un punto di riferimento per il calcio italiano e mondiale, soprattutto per noi giovani. Ci ha dato una grande mano, vogliamo ora dargli una grande gioia. In campo mancherà, è veramente fantastico e ti dà sempre una mano, anche con una semplice parola".

Sulla prima stagione al PSG: "Far parte di una società del genere e di una squadra del genere ti aiuta tanto, alternarsi per un portiere non è semplice ma questa stagione mi ha aiutato da tutti i punti di vista".

Sullo scudetto del Milan e se ci sono nuovi Donnarumma: "Dopo aver vinto il titolo l'anno perfetto era lo Scudetto del Milan e gli faccio i complimenti, hanno fatto un lavoro incredibile e sono orgoglioso di loro. Per la Nazionale, dobbiamo ripartire e farlo dai giovani: con me ci sono tanti ragazzi su cui puntare, c'è Bastoni, Raspadori, Scamacca... Ora però bisogna ripartire, la delusione del Mondiale è ancora fresca e mercoledì dobbiamo vincere. Dobbiamo subito ripartire giocando bene e ottenendo grandi risultati".

Se ha pensato di perdere il posto in Nazionale: "Rassicurazioni non mi servono, è stato un anno difficile ma rassicurazioni non mi servono. Sono sempre stato attento a lavorare, mi sento orgoglioso sempre di essere qui e di indossare questa maglia".

Se ha parlato con Messi: "Assolutamente, con Messi e Di Maria. Quando ci siamo lasciati a Parigi dopo l'ultima gara ci siamo detti un po' di cosine... Loro sono una grandissima squadra, bisogna prepararla nel migliore dei modi".

Se c'è rammarico per non esser rimasto al Milan: "Rammarico no, sono contento per quanto ha fatto il Milan e ho scritto a tutti i miei compagni. Sono felice per quanto hanno fatto ma non c'è rammarico".