Florenzi: “Futuro? Non lo sa Maldini cosa farà, figuriamoci se lo so io!”

Alessandro Florenzi ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro al Milan durante la conferenza stampa con la Nazionale.

Analogie tra il Milan e la Nazionale: "Durante il percorso al Milan ho trovato molte analogie tra i rossoneri e la Nazionale campione d'Europa. Io lo dicevo da un po', al Milan non mi capivano perché non avevano vissuto ciò che ho vissuto io ma lo senti quando c'è qualcosa e io lo sentivo e lo dicevo, alla fine sono stato contento di aver avuto ragione".

Anche al Milan un mix di giovani e giocatori maturi: "In tutte le squadre deve esserci questo mix giusto per creare un gruppo vincente. Al Milan ho trovato tanti giovani molto, molto bravi e alcuni potranno diventare dei campioni. Ma a volte anche l'esperienza ti aiuta".

Sulla Nazionale e quanto pensa di restare: "Fin quando il ct mi chiama, siamo pagati per fare questo, per giocare a calcio. Questo è il mestiere più bello della storia: devo farmi trovare prima col club e poi se il ct avrà fiducia in me mi chiamerà, non si rifiuta mai la Nazionale".