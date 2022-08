De Grandis: “Milan squadra che funziona. Rebic quello di due anni fa”

Stefano De Grandis ha commentato la vittoria del Milan e il grande ritorno di Rebic. Ecco le sue dichiarazioni.

Redazione Il Milanista

Ai microfoni di Sky SportStefano De Grandis ha commentato la vittoria del Milan: "Il Milan ha vinto di squadra. Lo ha fatto attraverso l’autostima e la capacità di rovesciare il risultato. Inoltre, Pioli ha schierato una formazione simile a quella dello scorso campionato. Il Milan ha trovato un’identità dall’anno scorso e ha saputo reagire molto spesso alle difficoltà. Anche contro l’Udinese è andato sotto ma ha tirato fuori ciò che doveva. È una squadra che funziona, il calcio di Pioli è identificabile. Rebic a parte la doppietta è tornato quello che due anni fa quando faceva la prima punta si scambiava con Leao e toglieva punti di riferimenti agli avversari. Non posso dire che sia la più forte, ma è la squadra che ha vinto con merito lo Scudetto e che è ripartita con grande coesione. Secondo me questo campionato sarà equilibrato, ci sono tante forze in campo”.

Invece sulla vittoria dei bianconeri ha detto: “Il gioco l’ha fatto il Sassuolo, nel primo tempo i bianconeri non mi sono piaciuti. Perdere Di Maria è una bella sfortuna anche in vista della gara contro i giallorossi, che è un big match. Come sostituirlo? Si può fare il 4-4-2 con Kostic. O un 4-2-3-1 con tanta gente che si inserisce come Cuadrado, McKennie e Kostic. Anche se non è la stessa cosa».

Invece sui nerazzurri: “Un po’ indietro sembrano i nerazzurri. Né i nerazzurri né i bianconeri mi hanno impressionato per la manovra però la squadra di Inzaghi prende la carriola con una serie di cambi di stazza. Dzeko, Lukaku, de Vrij, Dumfries sono tutti alti. Quando metti tutti questi chili in campo sai che corazzata diventi? Se guardo la rosa del Milan non posso dire con certezza che quella nerazzurra sia la più forte. I rossoneri giocano bene e hanno un calcio identificabile, secondo me questo sarà un campionato equilibrato. L’Inter alla fine ha meritato la vittoria però sai la prima di campionato in casa del Lecce al 94’”.