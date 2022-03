Corbo: “Vi spiego perché i partenopei sono più forti del Milan…”

Il giornalista Antonio Corbo ha fatto un confronto tra il Milan e la squadra partenopea. Ecco le sue dichiarazioni.

Redazione Il Milanista

La Serie A scalda i motori, pronta a tornare in campo con la 31esima giornata di campionato. Nel prossimo turno il Milansarà impegnato nella gara casalinga contro il Bologna, nella sfida in programma alle 20:45 a San Siro. I rossoneri sono alla ricerca di un’ulteriore vittoria, per poter consolidare il primato in classifica. Subito dietro i diavoli ci sono infatti i partenopei, a soli tre punti di distanza, e i nerazzurri, con una gara in meno ancora da disputare.

Delle prime tre squadre in classifica ha parlato Antonio Corbo. Il giornalista è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live e sui partenopei ha dichiarato: “Ora bisogna fare il maggior numero di punti possibili, speriamo. La regressione di Insigne? Ho scritto che la Nazionale e lui si somigliano. Insigne ha rivelato gli stessi difetti che ha rivelato la Nazionale. C’è sempre questa tendenza al sensazionalismo, ho letto titolo incredibili ma dopo la Lituania la Nazionale non ha mai vinto e giocato sempre peggio. Non ci sono giocatori addestrati per un calcio propositivo e aggressivo, che tende alla profondità. Si è proposto una specie di Sarrismo blando ma interpretato male, senza personalità, senza coraggio. Negli ultimi tempi Insigne passa sempre la palla dietro e non supera mai l’uomo".

Corbo ha poi aggiunto: "Il calcio è cambiato, l’Italia copia sempre un po’ in ritardo i modelli del calcio europeo. Ma oggi, in Italia, la squadra più europea quando è in forma è l’Atalanta. Il Napoli con Osimhen è una squadra più forte del Milan perché è un giocatore aggressivo, coraggioso e anche creativo nella velocità. Insigne massacrato dai suoi tifosi? Il rapporto è sempre stato un po’ labile, lui è introverso e timido, non ha stabilito un rapporto con la tifoseria che diventa un reciproco aiuto. Il tifoso ti sostiene e ti dà la forza per combattere e il giocatore esalta la folla”.