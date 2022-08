Colombo: “Scudetto? Spero nel Milan. Sabato voglio aiutare i rossoneri!”

Lorenzo Colombo ha rilasciato un’interista sulla prima gara di campionato e ha detto di voler aiutare il Milan.

Redazione Il Milanista

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo della Serie A. Le varie squadre non vedono l’ora di tornare a calcare i grandi stadi italiani per un’altra stagione che si preannuncia infuocata. I club si sono rafforzati durante il calciomercato estivo e sperano di poter strappare lo scudetto al Milan. I rossoneri da parte loro sperano di poterlo vincere per il secondo anno di fila, così da arrivare a venti tricolori in totale. Un aiuto ai Diavoli potrebbe arrivare da Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce ma di proprietà del Milan, che sabato sera affronterà in casa i nerazzurri.

Intervistato da Sportitalia, l’attaccante ha dichiarato di voler fermare i cugini nerazzurri e dare così una mano alla sua squadra. Ecco le sue dichiarazioni: "Sarà una partita speciale per me, come lo è per tutta la città. Per me significa tanto poter esordire in questa Serie A contro l'Inter, spero di far esultare tanti tifosi in tutta Italia. Vorrei fare un ringraziamento speciale a tutti i tifosi per il supporto che ci stanno dando. Sappiamo che lo stadio sarà pieno, sarà una bolgia. Arriva un'Inter che vuole vincere il campionato, che ha tanta fame ma l'abbiamo anche noi. È il nostro esordio, vogliamo dimostrare chi siamo. Non sarà una partita facile per loro".

Invece sullo scudetto ha detto: “Scudetto? Spero il Milan. Gli do un bel 9, perché hanno comunque mantenuto la squadra e l’ossatura dell’anno scorso. Hanno fatto degli acquisti mirati, molto importanti sia per il campionato italiano ma anche in ambito europeo, dove il Milan merita di stare. Lo dice la sua storia, quindi per me sarà una squadra ancora più competitiva di quella dell’anno scorso. La Juventus ha portato in Italia dei giocatori mondiali, quindi sicuramente si è rinforzata molto, però anche la Roma stessa ha fatto degli acquisti importantissimi. Si alza il livello del campionato italiano, è una cosa che serve: sarà molto competitivo, forse ancora di più degli anni scorsi. Speriamo che l’Italia riesca a dire la sua anche in ambito europeo”.