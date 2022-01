Milan, Collovati: “Non può continuare con 4 centrali. Subito sul mercato”

L’ex calciatore del Milan ha rilasciato un’intervista sul periodo dei rossoneri e sul mercato. Ecco le dichiarazioni.

Redazione Il Milanista

Fulvio Collovati ha rilasciato un’intervista ai microfoni di MilanNews.it. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulle molte assenze del Milan: "Non è un Milan fortunato, avendo perso i due difensori centrali migliori e titolari e alcuni giocatori per Covid. In una stagione contano anche queste cose. Il Milan non ha la Champions League e può in qualche modo sopperire a più assenze, ma mi sembra chiaro che ora si debba assolutamente andare sul mercato. L'obiettivo del Milan è il campionato e anche la Coppa Italia. Non credo che si possa pensare di affrontare queste due competizioni con quattro centrali, tra Covid, infortuni e squalifiche".

Su Bremer: "È uno dei migliori difensori, così come Milenkovic della Fiorentina. Il Milan deve andare sul sicuro: ci sono stati questi due infortuni e non si può prendere un sospetto, per il quale si può avere pazienza facendolo giocare con calma. I rossoneri devono prendere delle certezze e Bremer è una certezza, ma non sarà facile strapparlo al Torino. Il Milan deve spendere".

Su Kalulu: "Secondo me il suo ruolo è difensore centrale. Può fare anche il terzino, ma un po' più difensivo rispetto a Calabria e Florenzi. Anche lui è stata una buona intuizione della dirigenza. Forse Ballo-Touré è l'unico punto interrogativo, ma per il resto il Milan sul mercato ha indovinato molte scelte. Poi in questa situazione di emergenza dico che un difensore nuovo bisogna prenderlo assolutamente. Il campionato è lungo, ci sono 20 partite da giocare e troppi possibili imprevisti".

Su Leao: "Lui è uno dei pochissimi che sa puntare l'uomo. Nessuno oggi si prende questa responsabilità, ma Leao lo fa con la forza nelle gambe con cui ti va via in velocità e con dribbling fulminanti. Deve crescere con la testa, maturando e trovando continuità: può essere il valore aggiunto del Milan. Mi auguro di non averlo contro in Italia-Portogallo. Se continua di questo passo altro che Joao Felix: io allenatore farei giocare lui assieme a Cristiano Ronaldo!".

Sulla lotta Scudetto: "Il Milan lotterà con l'Inter. I nerazzurri, da punto di vista dell'organico, ha più alternative e ha più solidità difensiva con Skriniar, Bastoni e De Vrij, ma tra febbraio e marzo avrà la Champions League. Il Milan dovrà approfittare di questo piccolo vantaggio".