Pellegatti: “Il Milan prenderà un difensore a fine mercato”

Il giornalista ha parlato del mercato del Milan e dell’acquisto di un difensore. Ecco le sue dichiarazioni.

Il mercato di gennaio è entrato ormai nel vivo. L’unico acquisto che farà il Milan in questa sessione sarà per la retroguardia. Nella rosa attuale infatti manca un sostituto all’altezza di Kjaer, che dovrà restare fuori dal campo fino al termine della stagione. Mister Pioli non potrà contare nemmeno su Fikayo Tomori, uscito infortunato dall’ultimo match di campionato. L’inglese è stato sottoposto a un intervento chirurgico e dovrà restare fermo per 30 giorni. Si attende anche il ritorno di Alessio Romagnoli, unico giocatore ancora positivo al Covid. Per tale motivo è necessario intervenire sulla finestra invernale di calciomercato, per cercare il rinforzo ideale per la formazione rossonera.

Proprio del mercato del Milan ha parlato il giornalista Carlo Pellegatti. Intervistato dai microfoni di Tutti Convocati, il giornalista di fede rossonera ha dichiarato: “A me hanno detto ‘Bailly ci piace, ma non c’è nulla per adesso, Botman ci piace ma non si può fare’. Secondo me non hanno ancora scelto la tipologia di giocatore, ma il Milan prenderà il difensore l’ultima settimana. Non me lo invento, parlo e me lo dicono”.

I profili monitorati sono sempre quelli di Bailly e di Botman, che però difficilmente lascerà il Lille. Nei giorni scorsi infatti il presidente del club francese ha escluso la partenza del difensore nel mercato di gennaio. Nelle ultime ore è emerso un nuovo nome per la retroguardia rossonera: si tratta di Japhet Tanganga del Tottenham. Dotato di grande fisicità e buona tecnica, il giocatore tuttavia non rientra nei piani di Antonio Conte. Inoltre secondo la stampa britannica, il Tottenham sarebbe vicino alla chiusura di un altro colpo per la difesa e perciò il 21enne potrebbe lasciare Londra già nel mercato di gennaio. Il Milan resta alla finestra, con la speranza di portarlo in Italia con la formula del prestito - ed eventuale diritto di riscatto.