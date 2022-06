Cerruti: “Rinnovo Maldini-Massara? Pessima figura. Serve chiarezza”

Il Milan si gode gli ultimi giorni di riposo prima di tornare ad allenarsi in vista del prossimo campionato. I rossoneri sono consapevoli di quanto sia difficile confermarsi anche la prossima stagione, sapendo di dover fare bene anche in Champions League. Per riuscire nell’impresa, la squadra dovrebbe essere migliorata con degli innesti che però tardano ad arrivare. Proprio del mercato estivo bloccato del Milan e dei mancati rinnovi di Maldini e Massara ha parlato Alberto Cerruti . Il giornalista è intervenuto durante Maracanà, trasmissione di TMW Radio, e ha commentato le tematiche del giorno. Ecco le sue dichiarazioni:

Sui rinnovi di Maldini e Massara che tardano ad arrivare: "E' una pessima figura, perché il Milan sta macchiando uno Scudetto vinto meritatamente. Si parla più del rinnovo di Maldini e Massara piuttosto che di Origi. Il problema non è soltanto il loro rinnovo ma la mancata chiarezza sul futuro. Mi auguro che gli venga rinnovato il contratto e che uno o entrambi chiariscano alla stampa cosa è successo e cosa succederà nel futuro del Milan. Una volta trovato l'accordo, bisogna pensare al futuro. Con questi rinnovi, comincia una rincorsa in ritardo".

Se i mancati acquisti dipendono da questo: "Per questo dico che serve chiarezza. Bisogna rispondere alle domande dei giornalisti. I tifosi dovrebbero essere i padroni del Milan, sono loro che pagano e fanno gli abbonamenti. Serve chiarezza. Se si arriva a un accordo, bisogna capire quale è il futuro del Milan e chi comanda. È certa una cosa, che il Milan deve rinforzarsi per riconfermarsi".

Su Maldini: "Io criticai l'uscita di Maldini all'epoca. Maldini deve ragionare da manager, non è più un giocatore. Il Milan è di tutti, deve pensare all'interesse del Milan e non al suo. Lo Scudetto è il merito di Pioli, è lui che meriterebbe il rinnovo. E dell'Inter che lo ha buttato via. I grandi meriti di Maldini non li vedo in questo".