Ceccarini: “Milan, ecco quali sono i prossimi obiettivi di Maldini e Massara”

Sulle prossime mosse di Maldini e Massara ha detto : “Dopo aver preso De Ketelaere, il Milan in questa settimana ha fatto il punto della situazione per i prossimi due obiettivi che sono un centrocampista e un difensore. È chiaro che il trasferimento di Renato Sanches al Paris Saint Germain ha complicato un po’ i piani di Maldini e Massara, che però hanno valutato subito le alternative insieme a Pioli. E così ecco che in questo momento i riflettori si sono accesi su Raphael Onyedika. Il nigeriano, classe 2001, piace molto. Il centrocampista del Midtjylland è sicuramente un giocatore molto interessante e rientra sia nei parametri tecnici che in quelli economici. Allo stato attuale la richiesta della società danese è sui 6-7 milioni di euro. A oggi è lui che sembra avere qualche chances in più ma non sono da trascurare anche altre soluzioni”.

Ecco alcuni nomi monitorati dalla dirigenza rossonera: “Per quanto riguarda il campionato italiano piacciono infatti anche profili come Frattesi e Tameze. Dopo un’attenta riflessione, Maldini e Massara, per la difesa, sono intenzionati a stringere per Abdou Diallo. È decisamente lui il preferito. Classe ’96, tra le sue caratteristiche c’è la duttilità tattica, nel senso che è in grado di giocare anche a sinistra. Al Paris Saint Germain non ha trovato grandi spazi e per questo la società francese potrebbe farlo partire. Il Milan punta ad un prestito con diritto di riscatto, anche se al momento la richiesta rimane quella di una cessione a titolo definitivo. La dirigenza rossonera contemporaneamente lavora anche sui rinnovi. Ufficializzato quello di Tomori, importanti passi avanti sono stati fatti anche per Krunic. Anche nel suo caso l’obiettivo è blindarlo fino al 2027”.