Capello: “Milan frenato dal passaggio di società. Leao spacca la partita”

Sul mercato del Milan : “I rossoneri sono un po’ frenati dal passaggio di società, non si capisce la disponibilità di spesa concessa a Maldini e Massara, i quali hanno idee chiare e la capacità di intuire il potenziale dei giovani. Sono stati determinanti nell’ultima stagione, insieme a Pioli che ha dimostrato di saperli far maturare”.

Su Rafael Leao : "La sua crescita è stata fondamentale. Come si dice, sa spaccare la partita e nella fase finale di campionato, in una fase di generale calo del ritmo, qualità e velocità del portoghese sono state decisive".

Ai microfoni della Gazzetta dello Sportha invece commentato il futuro di Nicolò Zaniolo: "A volte mi chiedo se davvero sarebbe utile ai bianconeri. In fondo hanno preso Di Maria, hanno già Cuadrado... Non riesco a capire. Ha un grande talento che rischia di disperdere. Deve stare attento a chi gli sta attorno e deve 'curarsi' con attenzione tutto l'anno. Sempre. Ripenso a Baggio, che ha avuto infortuni gravissimi al ginocchio, ma era ancora Baggio dopo i 30 anni. Attenzione al peso, lavoro specifico, era attentissimo. Se molli rischi una ricaduta e sarebbe un peccato per il calcio italiano e per lui. Se non torna quello di prima, ne risentirebbero anche il valore sportivo ed economico".