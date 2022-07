Bucchioni: “Oggi il Milan alzerà l’offerta per De Ketelaere”

Su Dybala che potrebbe andare a Napoli: “Una telefonata di Luciano Spalletti ha fatto vacillare Paulo Dybala, forse ha capito che Napoli è la piazza ideale per rilanciarsi. E il piano di Aurelio De Laurentiis per portare la Joya in azzurro adesso comincia a delinearsi. Il contatto c’è stato, il procuratore Antun ha in mano una grande offerta e sono ore di intensa riflessione. Se fino a pochi giorni fa sembravano nettamente in vantaggio i nerazzurri, il corteggiamento di Marotta e l’idea di provare a vincere lo scudetto avevano attirato l’argentino da tempo, c’è forse anche qualcosa di più di una stretta di mano, ma adesso tutto torna in discussione. Anche i giallorossi avevano provato a inserirsi senza grande successo, c’è Mourinho, ma non gioca la Champions. Ora l’entrata a gamba tesa di De Laurentiis sta sparigliando le carte”.