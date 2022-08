Cannavaro: “Le milanesi hanno le rose più complete. Su De Ketelaere…”

Fabio Cannavaro ha rilasciato un’intervista sul mercato delle squadre di Serie A e ha commentato anche quello del Milan.

Redazione Il Milanista

Fabio Cannavaro ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport e ha commentato il mercato estivo delle varie squadre. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul mercato dei partenopei: “Avevo detto tempo fa che i partenopei dovevano tenere Koulibaly. Ma vista l’occasione col Chelsea, la volontà del giocatore e la soluzione del club dico bravo al Napoli. Perché dei difensori che ci sono in giro secondo me Kim Min Jae è il migliore. Lo avrei preso per la mia squadra. Il coreano è forte fisicamente e tecnicamente, deve crescere come attenzione e può diventare un top player. Capisco i tifosi, da un punto di vista affettivo, perché sono partiti giocatori cui erano legati, ma il club si sta muovendo benissimo”.

Sullo scudetto: “I nerazzurri mi sembrano più attrezzati. Lukaku? È forte ma i cavalli di ritorno mi convincono poco, anche se i nerazzurri hanno la rosa più completa. De Ketelaere? Lo conosco poco ma se il Milan ha puntato deciso su di lui, allora può diventare il nuovo Kakà”.

Su Pogba: "Come giocatore Pogba mi entusiasmava. Ma negli ultimi anni a Manchester era irriconoscibile. Il suo curare in eccesso capigliatura e immagine mi fa venire il sospetto che si senta arrivato. E se ragioni così non puoi competere al top. Ma sono convinto che abbia voglia di rivincita. I bianconeri si sono rinforzati puntando anche sull’usato sicuro: Di Maria. Molto forte, mi dispiace solo che in Italia ormai questi giocatori arrivino solo a fine carriera".

Sull’acquisto di Raspadori: “È il miglior giovane che si è spostato, di quelli del giro della Nazionale. Magari non entusiasma oggi la piazza come un Dybala, ma in prospettiva può essere anche più forte. Anzi bisogna apprezzare una società che investe più sui cartellini, dunque sulla prospettiva, che su giocatori dai super ingaggi. Diventa una garanzia di continuità per il futuro, anche se il tifoso a ogni latitudine vuole vincere e subito”.