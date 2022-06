Briegel: “Tutte le squadre vorrebbero un terzino come Theo Hernandez”

I giocatori del Milan si stanno riposando in vista della ripresa degli allenamenti. Manca sempre meno infatti al ritiro estivo, che permetterà a mister Pioli di preparare i rossoneri in vista del prossimo campionato. La volontà dei diavoli è di ripetersi e di tentare l’impresa di conquistare lo scudetto per due anni di fila. Proprio del Milan ha parlato Hans-Peter Briegel, ex difensore tedesco, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di MilanNews.it. Il campione d’Italia con la maglia gialloblù nel 1985 ha parlato della stagione del Milan e del calciomercato estivo. Ecco di seguito le sue dichiarazioni: