Milan, rinnovi Maldini-Massara: fumata bianca imminente

Secondo quanto rivela IlCorriereDelloSport all'inizio della prossima settimana arrivarerà la fumata bianca circa i rinnovi in dirigenza.

Redazione Il Milanista

I tifosi rossoneri sognano, ormai da tempo, che venga scritta la parola fine alla telenovela per i rinnovi in dirigenza di Maldini e Massara. La situazione si era incrinata circa un mese fa, quando Paolo Maldini era uscito allo scoperto. Il direttore tecnico rossonero lamentava un mancato coinvolgimento in merito all'affare Elliott-Redbird. Da quel momento la situazione sembrava essere rientrata, anche visto l'incontro positivo tenutosi tra Gerry Cardinale e lo stesso Paolo Maldini. Oggi, però, a pochi giorni dalla scadenza dei contratti il futuro dell'area tecnica rossonera resta ancora avvolto da un preoccupante silenzio.

Sia l'ex capitano rossonero che Massara hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e il rinnovo non è stato ancora ufficializzato. Una situazione che ha congelato le operazioni del club sul fronte mercato e che ha contribuito a far sfumare alcuni affari, specie con il Lille. Botman è pronto a legarsi al Newcastle e il PSG vuole soffiare Renato Sanches al Milan. Insomma, un rallentamento che ha provocato dei danni non di poco conto.

Nella giornata di oggi sono trapelate notizie importanti in merito. Secondo quanto riporta IlCorriereDelloSport, i rinnovi sono imminenti. All'inizio della prossima settimana dovrebbero essere annunciati. Gli avvocati sono a lavoro per definire l'operazione. Sarebbe il primo passo importante per costruire il futuro del club. La volontà di continuare insieme c'è sempre stata ma questo rallentamento potrebbe essere il segnale che evidenzia qualche dubbio, da una o da entrambe le parti.

È comprensibile che un cambio di proprietà si porti dietro un rallentamento inevitabile, dettato dalla burocrazia per definire l'affare. Tuttavia, visto di quanto si sono allungate le tempistiche non si può escludere a priori la presenza di eventuali intoppi. Ora però potremmo essere giunti alla fine di una situazione complessa; che si concluda con il lieto fine è la speranza di tutti.