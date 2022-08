Briaschi: “Mancini gran colpo, può aiutare la Primavera in attesa dei Big!”

L’ex attaccante Massimo Briaschi ha rilasciato un’intervista su Tommaso Mancini, obiettivo di mercato del Milan.

Tra pochissimo il Milan scenderà in campo allo stadio Menti per affrontare il Vicenza, nell’amichevole in programma a una settimana dall’inizio del campionato. Per i rossoneri sarà un match importante per provare tutte le mosse tattiche in vista dell’inizio della Serie A e per alternare i vari moduli. La partita sarà anche un’occasione importante per permettere alle due società di parlare di Tommaso Mancini, sempre più vicino ai rossoneri. Il club meneghino sembra davvero intenzionato ad acquistare il classe 2004 e ha anticipato la concorrenza di Juventus, Benfica e Siviglia.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i Campioni d’Italia sono pronti a chiudere per il giovane attaccante. Il Vicenza è pronto a cedere il suo gioiellino di un metro e novanta, che ha esordito in Serie B con la maglia biancorossa a soli 16 anni. Il giocatore rappresenterebbe un rinforzo importante per la formazione Primavera di Ignazio Abate, prima di crescere e di essere inserito in prima squadra. Proprio del giovane attaccante monitorato dai diavoli ha parlato Massimo Briaschi ai microfoni di Tuttosport. Ecco di seguito le dichiarazioni dell’ex centravanti:

Su Tommaso Mancini, obiettivo del Milan, Briaschi ha dichiarato: “Sarà il tempo a dire la sua posizione ideale, anche se da quello che ho potuto vedere io può giocare sia come punta centrale che come seconda punta. Mancini è un buon prospetto come ce ne sono altri nei Lanerossi Vincenza, squadra da cui i rossoneri lo hanno prelevato”.

Il giovane attaccante è perfetto per la Primavera rossonera: "Quello che deciderà il club rossonero non lo posso sapere, ma credo che piuttosto che un prestito in serie C, forse è meglio utilizzarlo in Primavera, magari facendogli sostenere parte degli allenamenti con la prima squadra. Da prossimi mesi il Milan disputerà la Youth League che rappresenta una vetrina prestigiosa a livello internazionale, in cui mettersi in mostra".