Brambati: “Il Milan sta imparando a vincere le partite sporche”

Massimo Brambati ha commentato le prestazioni delle prime quattro squadre del campionato, soffermandosi anche sul Milan.

Redazione Il Milanista

Massimo Brambati è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. L’ex calciatore e procuratore ha commentato la Serie A, incentrandosi soprattutto sulle prime squadre del campionato. Ecco le sue parole:

Sulla leadership del Milan: "Il Milan deve vincere, non giocare bene. E credo che Pioli stia lavorando su questo. Non è detto che se giochi bene vinci. Sta facendo una metamorfosi da questo punto di vista. Ci si ricorda dei risultati e non del bel gioco. Il Milan sta imparando a vincere le partite sporche. Pioli sta cominciando a capire come si deve vincere, devi diventare cinico e lo sta diventando".

Sulla partita di ieri dell'Inter: "Quel rigore, senza il VAR, il più scarso arbitro degli anni Ottanta lo vedeva. Mi dispiace vedere che un allenatore bravo come Inzaghi, quando c'è un episodio a favore, non entra nella discussione mentre se succede il contrario lo fa. Ieri è successa una cosa di una gravità estrema, con un Torino che è super-penalizzato. Inzaghi deve imparare ad ammettere le cose a favore. Dopo il Liverpool poi ha detto di aver tenuto fuori Dzeko per preservarlo per il campionato. Vedendo la prestazione, non è che sia servito a qualcosa".

Se sono diminuite le chance Scudetto dell'Inter: "A 20' dal termine del derby il campionato era finito, perché l'Inter andava a +10. Poi ha perso una partita che ha cambiato il campionato. Oggi rischi davvero di perderlo. Io continuo a sostenere che l'Inter ha l'organico più forte. Per me Inzaghi c'ha messo nel suo nel perdere questa chance. Vedi la scelta di usare Barella al posto di Brozovic, non è nelle sue corde. Mi sembra anche che abbiano un passo meno importante rispetto alla prima parte del campionato. Forse perché fa sempre giocare gli stessi".

Sulla Juve: "Sta mettendo punti in cascina importanti in chiave quarto posto. Sono soldi importanti per la società. Qualificarsi in Champions è importante per la stagione della Juventus. Il finale non sarà semplice ed ora deve creare quel gap da gestire. Alla Juve mancano 7-8 giocatori ma attacca, all'Inter senza Brozovic non si gioca".