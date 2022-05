Braglia: “Milan esempio da seguire. Ora serve un innesto per reparto”

Simone Braglia ha rilasciato un’intervista sul periodo del Milan e sulla vittoria dello scudetto. Ecco le sue parole.

Redazione Il Milanista

Il Milan ha vinto il 19esimo scudetto della sua storia, avendo terminato la stagione al primo posto con 86 punti. I rossoneri hanno battuto in extremis i cugini nerazzurri, chiudendo il campionato a più due lunghezze. Proprio del successo del Milan ha parlato Simone Braglia ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. L'ex portiere si è così espresso sulle notizie riguardanti i rossoneri:

Il Milan ha terminato le trattative con Investcorp, ma continua a mandarle avanti con Red Bird. Molto probabilmente Elliott non andrà via: "La volontà di Elliott è quella di andare avanti, anche perché ha vinto il campionato. Se il Milan non avesse vinto, forse gli scenari sarebbero stati diversi. E' una scelta economicamente che ci sta".

Sul Milan che deve fare qualcosa in attacco, vista anche l'operazione di Ibrahimovic: "Sono curioso di vedere la società cosa farà. Dal punto di vista tecnico, Pioli è stato rinnovato. La rosa va comunque rinforzata, soprattutto per la Champions. Forse un giocatore di qualità non basta. Un conto è giocare la Serie A, un'altra è confrontarsi con le migliori d'Europa. Va fatto un mercato in cui ci vuole un giocatore forte per ruolo".

Sui meriti del Milan: "Dobbiamo mettere in risalto il percorso di crescita. Il problema di fondo è che i meriti vanno dati anche alla società. E' un esempio da seguire quello del Milan. Una società di calcio vuole vincere ma conta anche avere una programmazione. E non mi aspettato che Maldini potesse avere già questo livello".

Su Carnesecchi: "Lo step successivo è quello di affrontare un campionato diverso e la squadra diversa. Alla Lazio può andare bene, ma va tutelato, cosa che non ha fatto con gli altri portieri. Ma ha tutte le caratteristiche per diventare un buon portiere. Non è un campione, servono più campionati, ma è un buon prospetto".