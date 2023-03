Bonaventura: “Anni incredibili al Milan. I tifosi mi sono sempre stati vicini”

Ieri sera il Milanha perso la venticinquesima giornata di campionato contro la Fiorentina per 2-1. I rossoneri non sono riusciti a conquistare i tre punti su un campo difficile e sono tornati a perdere dopo quattro vittorie di fila. Risultato importante invece per la Fiorentina, che è riuscita a battere il Diavolo nel giorno in cui si è celebrato il quinto anno dalla morte di Astori. Proprio un giocatore viola ed ex rossonero, Giacomo Bonaventura, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in seguito a tale successo.